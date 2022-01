Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Sporthalle

Büren-Steinhausen (ots)

(mb) In der Nacht zu Sonntag wurde an der Sporthalle neben der Grundschule an der Schulstraße randaliert und in die Halle eingebrochen.

Die Täter setzten Hebelwerkzeuge an allen Türen an, um in das Gebäude zu gelangen. Die Türen hielten der Gewaltanwendung stand. Mit Pflastersteinen, die aus den Wegen gerissen wurden, schlugen oder warfen die Täter gegen mehrere Scheiben und die Außenlampen. Einige Gläser gingen zu Bruch. Durch ein eingeworfenes Fenster gelangten die Täter die Halle. Sie öffneten die Schränke mit Sportutensilien. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell