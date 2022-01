Polizei Paderborn

POL-PB: Freitag, den 14.01.2022, 16:25 Uhr, Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Salzkotten-Upsprunge, Wewelsburger Str. (AM) (ots)

Zur Unfallzeit fuhr ein 86-jähriger Mann mit seinem PKW Suzuki auf der Wewelsburger Straße in Richtung Salzkotten. In einer dort befindlichen langezogen Rechtskurve kam er mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet mit der Fahrzeugfront in den am rechten Fahrbahnrand verlaufenden Straßengraben. Anschließend wurde der PKW zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam auf der Fahrzeugseite liegend zum stehen. Rettungskräfte der Feuerwehr Salzkotten konnten den Fahrzeugführer schwer verletzt aus seinem PKW bergen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus verbracht. Die Wewelsburger Straße wurde während der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden komplett gesperrt. Die Polizei beziffert die Schadenshöhe auf ca. 8.000 EUR.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell