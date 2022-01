Polizei Paderborn

POL-PB: Messerstecherei unter Jugendlichen: Polizei sucht weitere Zeugen

Paderborn (ots)

Im Falle des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung vom 06.01.2022 sucht die Polizei weitere Zeugen.

In der Westernstraße in Paderborn ist am Donnerstagabend, 06.01.2022 ein 17-Jähriger bei einer tätlichen Auseinandersetzung unter Jugendlichen durch Messerstiche schwer verletzt worden (vgl. Pressebericht vom 07.01.2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5115964).

Die Tat ereignete sich in Höhe der Kreuzung Westernstraße/Westernmauer.

Laut Zeugenaussage soll ein Mann (älter als 30 Jahre) von der anderen Straßenseite aus, auf Höhe der dortigen Pizzeria, die Tat mit seinem Mobiltelefon gefilmt haben. Näheres zur Person ist nicht bekannt. Die Polizei bittet diesen für die Polizei wichtigen Zeugen und weitere Zeugen, die möglichweise Hinweise geben können, sich unter 05251 306-0 zu melden.

