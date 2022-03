Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugen-Trio durfte hinter die Kulissen des Lagezentrums der Polizei blicken

Offenburg (ots)

Nach ihrem beispielhaften Zeugenauftritt im Zusammenhang mit einem Ladendiebstahl Mitte Februar in der Offenburger Innenstadt, der letztlich zur vorläufigen Festnahme zweier Männer sowie zur Sicherstellung des Diebesguts geführt hat, wurde das "Detektiv-Trio" am Mittwochnachmittag als kleines Dankeschön zum Polizeipräsidium Offenburg eingeladen. Zusammen mit ihren Erziehungsberechtigten und einer kleinen Schwester durften die Kinder hinter die Kulissen des im Oktober 2021 neu eingeweihten Führungs- und Lagezentrums im Erweiterungsbau des Polizeipräsidiums blicken. Gleichermaßen fasziniert, wie interessiert lauschten die Jungs dem vor rund einem Monat von ihnen abgesetzten Notruf, der ihnen vom Leiter des Lagezentrums, Polizeioberrat Markus Huber, nochmals vorgespielt wurde. "Das war wirklich eine coole Aktion, wie aus dem Bilderbuch" lobte Markus Huber abermals das mustergültige Vorgehen der 13-Jährigen. Im stetigen Telefonkontakt mit einem Sachbearbeiter des Lagezentrums konnte durch die permanenten Standortmitteilungen gezielt eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg zu den vorläufig Festgenommen gelotst werden. Nach rund zwei Stunden voller Informationen rund um das Tätigkeitsfeld eines Lagezentrums und mit einem kleinen Erinnerungsgeschenk in der Tasche machten sich die Besucher auf den Nachhauseweg.

Pressemitteilung vom 16.02.2022

POL-OG: Offenburg - Bei Diebstahl gestellt - vorbildliches Zeugenverhalten

Offenburg Drei sehr aufmerksame Kinder beobachteten am Dienstagabend, wie zwei 17 und ein 18 Jahre alte junge Männer mehrere Parfümflaschen einsteckten und sich, ohne an der Kasse eines Drogeriemarktes in der Hauptstraße zu bezahlen, aus dem Staub machen wollten. Die 13-jährigen Zeugen verständigten gegen 18:50 Uhr eine Mitarbeiterin des Marktes und folgten den mutmaßlichen Dieben in weitere Geschäfte. Dank des vorbildlichen Verhaltens des Trios konnten die beiden Tatverdächtigen durch hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Offenburg vorläufig festgenommen werden. Bei ihrer Durchsuchung fanden die Ermittler mehrere Prafümflacons im Wert von mehreren Hundert Euro. Zusätzlich konnten in einem Gebüsch weitere Flacons mit einem ähnlichen Wert, die mutmaßlich auch von den Verdächtigen stammen, aufgefunden werden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

