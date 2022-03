Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Rollerfahrer leicht verletzt

Bühl (ots)

Ein Unfall hat am Donnerstagabend zu einem leicht verletzten Rollerfahrer und einem Sachschaden von etwa 500 Euro geführt. Gegen 18:45 Uhr war ein 48-jähriger mit seinem Roller auf der Rheinstraße in östliche Richtung unterwegs. Gleichzeitig stand eine 35-jährige Ford-Fahrerin an der Einmündung Rheinstraße/Friedrichsstraße und wollte nach links in die Rheinstraße abbiegen. Offenbar übersah sie hierbei den von links kommenden Vorfahrtsberechtigten Zweiradlenker. Aufgrund einer Vollbremsung und der nassen Fahrbahn kam der Mann ins Rutschen und verletzte sich leicht. Zu einer Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam es nicht.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell