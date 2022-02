Polizei Korbach

POL-KB: Edertal -Diebstahl von Langholz nach Hinweis vom Forstamt durch Polizei verhindert

Korbach (ots)

Am Freitag (4. Februar) konnte die Polizei Bad Wildungen nach einem Hinweis eines aufmerksamen Mitarbeiters des Forstamtes Edertal den Diebstahl von Langholz im Wert von etwa 2.000 Euro verhindern.

Der Mitarbeiter hatte in der Mittagszeit einen ausländischen Holzlastwagen bemerkt, der in einem Waldstück bei Edertal-Böhne Langholz aufladen wollte. Da ihm das verdächtig vorkam, verständigte er den zuständigen Forstamtsleiter, der wiederum die Polizei informierte. An der beschriebenen Örtlichkeit trafen die Bad Wildunger Polizisten den ausländischen Lastwagenfahrer an, der das dort gelagerte Langholz aufladen wollte. Auf der Ladefläche des Sattelaufliegers befanden sich 24 Fichtenstämme. Da das Forstamt das Holz einer Holzlagerstellle in der Gemarkung Edertal-Wellen zuordnen konnte und dieses nicht verkauft wurde, ergab sich der Verdacht des Diebstahls. Das Holz im Wert von etwa 2.000 Euro wurde daraufhin sichergestellt.

Nach der Hinterlegung einer Sicherheitsleistung und den weiteren polizeilichen Maßnahmen konnte der Lastwagenfahrer wieder entlassen werden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

