Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Gaststätteneinbruch

Straelen (ots)

Am Silvesterabend, gegen 22.20 Uhr, kam es in der Annastraße zu einem Einbruch in die Gaststätte Straelener Hof. Durch ein Kellerfenster drangen unbekannte Täter in den Keller und anschließend in die Räumlichkeiten der Gaststätte ein. Diese durchsuchten sie, brachen Schränke und die Kasse auf und stellten das Diebesgut zum Abtransport bereit. Offensichtlich durch Zeugen gestört flüchteten die Täter aus der Gaststätte und anschließend mit einem PKW in Richtung B 58. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

