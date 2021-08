Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - 60-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen zog sich der 60-jährige Fahrer eines Motorrades mit Beiwagen am frühen Mittwochabend zu. Nach den bisherigen Feststellungen war der Mann mit seinem Fahrzeug auf der Landesstraße 554 von Unteröwisheim in Richtung Ubstadt-Weiher unterwegs. Kurz vor dem Erlenhof überholte er einen vorausfahrenden Pkw. Als er Gegenverkehr bemerkte und wahrnahm, dass vor ihm ein Pkw auf der Fahrbahn stand um nach links abzubiegen, bremste er sein Fahrzeug voll ab. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Holzzaun. Im weiteren Verlauf überschlug sich dann das Motorrad mit Beiwagen mehrfach. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt. Am Unfallort waren auch die freiwilligen Feuerwehren von Ubstadt und Kraichtal mit sechs Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften.

Dieter Werner, Pressestelle

