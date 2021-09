Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Lkrs. RW) Mazda auf Discounter-Parkplatz ramponiert - Zeugen gesucht

Schiltach (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall auf einem Discounter-Parkplatz in der Hauptstraße. Eine 55-jährige Mazda-Fahrerin parkte am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr dort, um kurz einen Einkauf zu erledigen. Als sie eine Viertelstunde später zu ihrem Auto zurückkam, war der rechte Kotflügel und die Stoßstange beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfallschaden von einem anderen Auto beim Parken verursacht wurde. Sie sicherte auch weiße Lackspuren an dem braunen Kombi der Frau, die vom Verursacher stammen. Die Beamten gehen von einem Schaden in Höhe von 1000 Euro aus. Hinweise zum Verursacher werden von der Polizei Schramberg unter Telefon 07422 2701-0 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell