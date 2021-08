Polizei Düren

POL-DN: Unfallbeteiligter Traktor-Fahrer gesucht

Linnich (ots)

Gestern stieß ein landwirtschaftliches Gespann an der Kreuzung B57 / "Franzosenberg" gegen einen Linienbus. Die Polizei sucht nach dem Traktor-Fahrer, der nicht anhielt.

Gegen 14:20 Uhr war der Fahrer eines Linienbusses aus Richtung Erkelenz Baal kommend in Richtung Körrenzig unterwegs. An der Einmündung "Franzosenberg" ordnete er sich auf die Linksabbiegerspur ein, um abzubiegen. Er hielt an, um einen entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten Traktor samt landwirtschaftlichem Anhänger passieren zu lassen. Beim Vorbeifahren stieß dieser, möglicherweise ohne es zu merken, mit einem herausstehenden Teil des Anhängers gegen den Seitenspiegel der Fahrerseite des Linienbusses. Dadurch wurde der Spiegel nach innen gedrückt und das Fenster zersplitterte, sodass der 51-jährige Busfahrer aus Linnich leicht verletzt wurde.

Der Traktor setzte seine Fahrt ohne anzuhalten über die B 57 in Richtung Erkelenz-Baal fort. Bei der anhängten Arbeitsmaschine handelt es sich möglicherweise um einen Pflug. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Der Fahrer des Traktors wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-5230 an die zuständige Sachbearbeiterin zu wenden. Außerhalb der Bürodienstzeiten ist die Leistelle unter der Rufnummer 02421 949-6425 erreichbar.

