Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher scheitern an Terrassentür

Borken (ots)

Stand gehalten hat am Samstag die Terrassentür eines Wohnhauses in Borken: Einbrecher hatten zwischen 19.15 Uhr und 22.30 Uhr vergeblich versucht, sie aufzuhebeln und so in das Gebäude an der Bolkenhainer Straße zu gelangen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

