Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Autofahrt mit Folgen

Borken (ots)

Ein unfreiwilliges Ende hat die Autofahrt eines Mannes am Sonntag in Borken gefunden. Polizeibeamte hatten den 38-Jährigen am späten Abend kontrolliert, als er die Markstiege befuhr. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Wert von circa 0,9 Promille hin. Auch ein Drogentest schlug an. Der Essener konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen - gegen ihn besteht eine Fahrerlaubnissperre. Auch hatte er sein Fahrzeug nicht fristgerecht in Deutschland angemeldet. Zudem stellte sich heraus, dass gegen den Fahrer ein Haftbefehl bestand; der Mann entrichtete die damit verbundene Geldstrafe. Ein Arzt entnahm ihm in der Polizeiwache in Borken Blutproben, um den Grad der Alkoholisierung und den Drogenkonsum exakt nachzuweisen. Die Beamten leiteten ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt.

