Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Reifen zerstochen und Auto zerkratzt

Bocholt (ots)

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in Bocholt zwei parkende Fahrzeuge. An einem der beiden Autos zerstachen die Täter vier Reifen, am anderen zwei. Zudem zerkratzten sie einen der Wagen. Abgespielt hat sich das Geschehen an der Straße Hohe Giethorst zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Sonntag, 08.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

