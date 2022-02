Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Schule beschädigt

Stadtlohn (ots)

Mit einem Stein eine gläserne Eingangstür einzuwerfen versucht haben Unbekannte in Stadtlohn. Zuvor hatten die Täter widerrechtlich zwischen Freitag, 16.00 Uhr, und Samstag, 09.30 Uhr, das Schulgelände an der Straße Am Losbergpark betreten. Nicht nur eine gesplitterte Scheibe ließen die Vandalen zurück. Mit weißer Farbe schmierten sie zudem ein umrandetes "A" auf eine Tür. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

