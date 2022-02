Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Auto beschädigt

Ahaus (ots)

Als eine Autofahrerin in der Nacht zum Sonntag ihren Wagen in ihre Garage an der Enscheder Straße in Ahaus-Alstätte stellen wollte, war diese zugeparkt. So stellte die Geschädigte ihr Fahrzeug auf einer angrenzenden Kiesfläche ab. Gegen 16.00 Uhr am Sonntag bemerkte sie, dass ein Außenspiegel ihres weißen Seats gestohlen war und der zweite Spiegel Beschädigungen aufwies. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

