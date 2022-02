Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - In den Straßengraben ausgewichen

Velen (ots)

Bei einem Ausweichmanöver ist ein Autofahrer am Freitag in Velen-Ramsdorf von der Fahrbahn der Bundesstraße 67 abgekommen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Der Geschädigte war gegen 15.20 Uhr in Richtung Münster unterwegs, als ihm seinen Angaben zufolge kurz hinter der Abfahrt Ramsdorf/Heiden in einer Kurve ein Fahrzeug auf seiner Spur entgegen kam. Um eine Kollision zu vermeiden, sei er nach rechts in den Straßengraben ausgewichen. Das andere Auto habe sich in Fahrtrichtung Bocholt entfernt. Dabei habe es sich um einen schwarz lackierten SUV der Marke Porsche gehandelt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

