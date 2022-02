Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Loch in Autofenster geschlagen

Rhede (ots)

Unbekannte haben in Rhede die Seitenscheibe eines Transporters beschädigt. Der Firmenwagen hatte an der Wibbeltstraße / Ecke Alter Postweg gestanden; die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Samstag, 09.30 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

