Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Werth - Einbrecher dringen in Wohnhaus ein

Isselburg (ots)

Nichts entwendet haben nach ersten Erkenntnissen Einbrecher am Samstag in Isselburg-Werth. Die Täter waren in ein Wohnhaus am Teppelweg eingedrungen: Sie hatten ein Fenster aufgehebelt. Die Tatzeit liegt zwischen 15.30 Uhr und 19.00 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

