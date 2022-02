Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Außenspiegel gestohlen

Gronau (ots)

Abmontiert haben Unbekannte am Freitag in Gronau den linken Außenspiegel eines parkenden Fahrzeugs. Der weiße Hyundai hatte nahe der Spinnereistraße im Bereich der Zufahrt zum Lukas-Krankenhaus gestanden. Zu der Tat kam es dort zwischen 12.45 Uhr und 21.10 Uhr. Die Kripo in Gronau bittet um Hinweise: Tel. (02562) 9260.

