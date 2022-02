Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Auffahrunfall mit Folgen

Borken (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Auffahrunfalls, zu dem es am Samstag in Borken gekommen ist. Ein 19-Jähriger hatte die Bocholter Straße gegen 18.30 Uhr in Richtung Nordring befahren. Vor dem Kreisverkehr mit diesem stieß der Borkener gegen das verkehrsbedingt stehende Fahrzeug einer 37-Jährigen aus Velen. Die Wucht des Aufpralls schob ihren Wagen auf das vor ihr ebenfalls haltende Fahrzeug eines 22-jährigen Esseners. Die Velenerin erlitt leichte Verletzungen; eine medizinische Versorgung war vor Ort nicht erforderlich.

