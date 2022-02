Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Auto beschädigt

Borken (ots)

Zerkratzt haben Unbekannte einen parkenden Wagen in Borken-Weseke. Das Fahrzeug hatte am Königsweg gestanden, wo sich das Geschehen zwischen Donnerstag, 18.00 Uhr, und Samstag, 09.30 Uhr, abgespielt hat. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

