Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Wagen beschädigt

Polizei stellt Verdächtigen

Ahaus (ots)

Im Gewahrsam der Polizei endete die Nacht zum Sonntag für einen Mann in Ahaus. Ein Autofahrer hatte sich gegen 01.00 Uhr an der Straße Domhof an die Beamten einer Funkstreife gewandt: Ein Unbekannter habe seinen Wagen auf dem dortigen Parkdeck mit einer Flasche beworfen und sei anschließend in Richtung Schlossgarten geflüchtet. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Im Rahmen der Fahndung stießen die Polizisten auf einen tatverdächtigen 27-Jährigen. Die Beamten konnten den Flüchtenden ergreifen und festnehmen. Sie brachten den alkoholisierten und aggressiven Mann zur Polizeiwache und nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell