Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - In Auto eingedrungen und Rucksack gestohlen

Ahaus (ots)

Eine böse Überraschung wartete am Samstag in Ahaus auf eine Autofahrerin: Als sie vom Einkauf zu ihrem Wagen zurückkam, fand sie das Fahrzeug mit einer eingeschlagenen Scheibe vor. Aus dem Inneren hatten die Täter einen blauen Rucksack samt Papieren der Geschädigten entwendet. Das Geschehen spielte sich zwischen 13.05 Uhr und 13.25 Uhr im Untergeschoss eines Parkdecks an der Straße Domhof ab. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell