Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Einbrecher kommen wieder.

Lippe (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (27.-28. Januar 2022) stiegen Einbrecher in eine Werkstatt in der Nord-West-Straße ein. Nach dem Aufhebeln eines Fensters stahlen sie Messing im Wert von zirka 1.500 Euro. Bereits in der Nacht zuvor verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu der Halle (PM: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5132941) Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

