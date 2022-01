Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf - Einbruch in Grundschule

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag drangen bisher unbekannte Täter in die Grundschule am Schlingweg ein. Die Täter gelangten, nachdem sie einen Stein in ein Fenster warfen, zunächst in die Büroräume der Schule. In den Räumlichkeiten wurden mehrere Schränke aufgebrochen und durchsucht. Ob die Einbrecher letztendlich Beute machten, muss noch geklärt werden. Es entstand hoher Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell