Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde - Einbruch in Vereinsheim

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit vom 23.01.2022 bis Samstag, 00:30 h, drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in das Vereinsheim des TuS WE Lügde am Neuen Wall ein. Die Täter brachen im Gebäude mindestens zwei weitere Türen auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Beute wurde offensichtlich nicht gemacht. Es entstand hoher Sachschaden. Zeugen mögen sich bitte bei der Kripo in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

