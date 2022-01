Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Nach Einbruch in Werkstatt zwei Lieferwagen entwendet

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit von Mittwoch bis Freitagnachmittag drangen bisher unbekannte Täter in eine Werkstatt an der Bielefelder Straße in Heidenoldendorf ein. In der Werkstatt gelangten die Täter an mehrere Fahrzeugschlüssel. Die Diebe nutzten die Gelegenheit und entwendeten direkt zwei Klein-LKW der Marke Renault Master, Farbe weiß, mit den Originalfahrzeugschlüsseln. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der beiden Lieferwagen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, in Verbindung zu setzen.

