POL-LIP: Detmold - Autofahrer beschädigt einen parkenden PKW und fährt anschließend gegen eine Hauswand

(KF) Am Freitagnachmittag beschädigte ein 70jähriger PKW-Fahrer beim Einparken ein am Fahrbahnrand der Bismarckstraße stehendes Auto. Nach dem Parkrempler setzte der Mann sein Fahrzeug erneut rückwärts und fuhr gegen die Hauswand einer Apotheke. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Fahrweise des älteren Herren auf gesundheitliche Probleme zurückzuführen war. Der Mann wurde ins Krankenhaus nach Detmold transportiert. Die Ermittlungen dauern an.

