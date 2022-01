Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Frau fährt Rollstuhlfahrer an und macht sich aus dem Staub.

Lippe (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise auf die Identität einer bislang unbekannten Frau. Donnerstagmorgen (27. Januar 2022) fuhr sie mit ihrem Auto gegen 10:35 Uhr rückwärts von einem Parkplatz in Höhe der Paulinenstraße 21. Dabei touchierte sie einen 67-jährigen Rollstuhlfahrer, der gerade von dem Parkplatz auf den Gehweg fahren wollte. Die Frau stieg aus ihrem weißen, viertürigen Fahrzeug, an dem Kennzeichen aus Lippe (LIP) angebracht waren und schaute sich einen möglichen Schaden an ihrem Wagen an. Den Hinweis des 67-jährigen Mannes aus Detmold, dass sein Rollstuhl beschädigt sei, ignorierte die Dame. Sie setzte sich in den Wagen und fuhr davon. Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, die Hinweise auf die dunkelhaarige Fahrzeugführerin geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter 05231/6090 in Verbindung zu setzen.

