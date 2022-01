Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Trickdiebe erbeuten Geldbörse.

Lippe (ots)

Donnerstag (27. Januar 2022) erbeuteten Trickdiebe die Geldbörse einer 67-jährigen Frau, als diese auf dem Kundenparkplatz des Marktkaufs am Försterweg ihren Einkauf verstaute. Als die Frau gegen 10:40 Uhr den Einkaufswagen zurückbrachte, wurde sie von einem Mann abgelenkt. Dieser behauptete sich verfahren zu haben und fragte in englischer Sprache nach dem Weg. In dieser Zeit stahl ein zweiter Täter offenbar die Geldbörse der Frau, die in ihrem unverschlossenen Auto lag. Der Täter, der die Frau abgelenkt hatte, ist ca. 40 bis 45 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, von kräftiger Statur und vermutlich osteuropäischer Herkunft. Er trug eine schwarze Hose und eine gelb-schwarze Jacke mit kleinem Karomuster. Möglicherweise sind die Täter mit dieser Masche noch an anderen Orten Lippes aufgetreten. Ihre Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell