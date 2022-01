Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Einbrecher bleiben ohne Beute.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (26. - 27. Januar 2022) verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu einer Werkstatt in der Nord-West-Straße. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Halle. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte unter 05231/6090 an die Kripo.

