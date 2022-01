Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Wahmbeck. Bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Mittwochmittag (26. Januar 2022) wurde ein 72-jähriger Mann aus Lemgo bei einem Verkehrsunfall auf der Birkenkampstraße verletzt. Der Mann befuhr die Straße gegen 12 Uhr mit seinem Mercedes Vito in Richtung Wahmbeck, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Auf dem Grünstreifen prallte der Vito zunächst gegen einen Leitpfosten und dann gegen einen Baum. Der 72-Jährige verletzte sich und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Lemgoer gab an, dass ihm ein Kombi, der nicht näher beschrieben werden konnte, entgegen gekommen sei, der sich auf der Fahrspur des 72-Jährigen befunden habe. Daraufhin habe er seinen Mercedes auf den linksseitigen Grünstreifen lenken müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Kombi müsste gegen 12 Uhr in Fahrtrichtung Detmolder Weg gefahren sein. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Kombi geben kann wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter 05231/6090 zu melden.

