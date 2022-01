Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Kupferkabel-Trommel gestohlen.

Lippe (ots)

Diebe stahlen zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (25.-26. Januar 2022) eine Kupferkabel-Trommel von einer Straßenbaustelle in der Waldenburger Straße. Die Täter erlangten so Kabel im Wert von etwa 900 Euro. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter 05222/98180 entgegen.

