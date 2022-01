Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher bleiben ohne Beute.

Lippe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (24.-25. Januar 2022) versuchten Einbrecher in ein Geschäftshaus an der Langen Straße einzudringen. Hier befinden sich unter anderem eine Apotheke sowie ein Friseursalon. Die Täter hebelten eine Tür des Salons sowie ein Fenster der Apotheke auf. In die Apotheke gelangten die Täter nicht hinein. Ob sie den Friseursalon betreten haben, steht nicht fest. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

