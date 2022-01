Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Einbruch in Golf-Club.

Lippe (ots)

Unbekannte brachen von Montag auf Dienstag (24./25.01.2022) in das Vereinsheim eines Golf-Clubs in der Straße "Am Golfplatz" ein. Beute machten sie augenscheinlich nicht. Sie beschädigten jedoch mehrere Türen. Zeugenhinweise zum Einbruch erbittet das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

