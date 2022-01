Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Einbruch in Wohnhaus.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen in der vergangenen Nacht (26.01.2022) in ein Einfamilienhaus im Südhang ein. Gegen Viertel nach eins hörten Bewohner ein lautes Geräusch, Tatverdächtige konnten sie nicht mehr entdecken. Unter anderem wurde etwas Bargeld gestohlen. Wer Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Einbruch beobachtet hat, wendet sich bitte mit den Hinweisen an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

