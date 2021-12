Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Einbrecher dringen in Firmengebäude ein (08.12.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Firma auf der Straße "Alte Herdstraße" einen Einbruch verübt. Die Täter gelangten nach Anwendung massiver Gewalt über eine Tür ins Gebäudeinnere, das sie durchsuchten. Dabei fiel ihnen ein dreistelliger Geldbetrag in die Hände. Personen, die Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell