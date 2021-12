Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Engen, A 81 (Engen, Lkrs. Konstanz) Gegen Leitplanken geprallt (08.12.2021)

Engen (ots)

Rund 50.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen gegen 04.30 Uhr auf der A 81 entstanden. Ein 51-jähriger BMW-Fahrer war in Richtung Stuttgart unterwegs, als er kurz vor der Anschlussstelle Engen aufgrund den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verlor. Er prallte zunächst gegen die linke Leitplanke, schleuderte über die Fahrbahn gegen die rechte Leitplanke und blieb schließlich auf der mittleren Fahrspur stehen. Am Audi entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der 51-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

