Schwarzwald-Baar-Kreis) Neue Betrugsmasche über Messenger Dienst "Whats App" (07.12.2021)

Donaueschingen (ots)

Eine neue Betrugsvariante haben sich Gauner über den Messenger Dienst "Whats App" einfallen lassen. Am Dienstag erhielten zwei ältere Donaueschinger Bürger Whats App Nachrichten über die Telefonnummer 0049 152 18015771, unter der sich in beiden Fällen vermeintliche Familienangehörige meldeten. Sie baten um Überweisung eines Geldbetrages auf ein dort genanntes ausländisches Bankkonto und tatsächlich überwies einer der Angeschriebenen eine vierstellige Summe auf das Konto in gutem Glauben, die Nachricht stamme von seinem Sohn.

Diese Betrugsmasche mit Messenger Diensten ist neu und ähnelt in der Ausführung den zahlreichen Betrügereien, die von angeblichen Polizeibeamten, Microsoftmitarbeitern, Ärzten, Rechtsanwälten oder sonstigen "Helfern" verübt werden. Ziel ist immer eine Geldforderung von den Opfern, die per Überweisung oder Barübergabe getätigt werden soll. Im Falle des falschen PC-Helfers / Microsoftmitarbeiters erhalten die Ganoven sogar Zugang auf sensible Computerdaten und das Online-Banking ihrer Opfer.

Die Polizei kann nicht oft genug vor diesen Betrügerbanden warnen und ruft die Bevölkerung auf, sensibel zu bleiben. Vor allem ältere, gutgläubige und hilfsbereite Mitmenschen sollte man besonders schützen und sie immer wieder auf diese vielen Betrugsvarianten hinweisen.

