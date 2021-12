Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Bundesstraße 31 fordert zwei Verletzte (07.12.2021)

Hüfingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 31, Höhe der Auffahrt zur B 27. Ein 34-jähriger BMW Fahrer fuhr in Richtung Geisingen und bog von der B 31 nach links auf die Zufahrt zur B 27 ab. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden Mercedes, den ein 41-Jähriger fuhr. Beim heftigen Zusammenstoß der Autos erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen. Krankenwagen brachten sie in umliegende Kliniken. Beide Autos hatten nach dem Unfall nur noch Schrottwert. Den Gesamtsachschaden bezifferte die Polizei auf rund 35.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell