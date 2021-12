Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81 Horb/N, Lkrs. FDS) Unfall beim Überholen

Horb am Neckar (ots)

Beim Überholen ist es auf der A81 am Montagnachmittag an der Auffahrt Horb zu einem Unfall gekommen. Ein 24-Jähriger fädelte dort beim Auffahren auf die Autobahn in Richtung Singen zwischen zwei vorbeifahrende Lastwagen ein. Danach wollte er den vorausfahrenden Laster gleich überholen, übersah aber, dass sich auf der Überholspur bereits ein Mercedes mit einem 47-jährigen Fahrer schnell näherte. Dieser wich nach links aus, prallte aber dennoch gegen den Mini. Dann geriet er gegen die Mittelleitplanke. Bei dem Unfall entstand an den beiden Autos ein Schaden von über 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

