Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Erfurt, Hauptbahnhof (ots)

Im Zusammenwirken mit der Landespolizeiinspektion Nordhausen konnte am gestrigen Tag ein bahnseitig anreisender Betrüger, welcher mit drei Haftbefehlen gesucht wurde, am Erfurter Hauptbahnhof festgenommen werden. Dem gesuchten 54-jährigen Deutschen wurden die Haftbefehle durch die Bundespolizei eröffnet. Es ist beabsichtigt den Polizeipflichtigen am 21.04.2021 dem Haftrichter vorzuführen. Die ausschreibenden justiziellen Einrichtungen in Bayern wurden über den Fahndungserfolg informiert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell