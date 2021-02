Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Geparkter Audi vor dem Rheinschloss beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein an der B 34 vor dem Rheinschloss in WT-Waldshut geparkter Audi wurde im Zeitraum von einer Woche von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Die Eigentümerin bemerkte den frischen Schaden am Freitagmorgen, 29.01.2021. Der Audi stand schon seit letzten Freitag dort. Am Audi wurde die linke Fahrzeugseite mitsamt Außenspiegel in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden dürfte bei mehrere tausend Euro liegen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet um Zeugenhinweise!

