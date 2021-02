Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag, 30.01.2021, kurz nach 13:00 Uhr, in der Eichholzstraße in Waldshut-Tiengen zugetragen, den ein 52 Jahre alter VW-Fahrer bei der Polizei angezeigte. So habe er den Weg in Richtung Aarberg befahren, als ihm ein grüner Mini mit WT-Kennzeichen in der Mitte der Straße entgegenkommen sei. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei er ausgewichen und mit dem Vorderrad gegen den Bordstein gekommen. Dabei sei sein Wagen beschädigt worden. Der Schaden wird auf rund 350 Euro beziffert. Zur einer Berührung mit dem Mini war es nicht gekommen. Der Mini fuhr weiter. Ob der oder die Fahrerin überhaupt den Unfall bemerkt hat, ist fraglich. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet um Zeugenhinweise!

