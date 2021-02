Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 31.01.2021, sind zwei Pkws auf der L 161 vor Hohentengen schwer kollidiert. Die beiden Fahrer wurden verletzt. Gegen 16:20 Uhr war ein 34 Jahre alter Tesla-Fahrer im Begriff, nach links auf einen Wanderparkplatz zu fahren. Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision mit einem nachfolgenden Mercedes-Benz. Der 19-jährige Mercedes-Fahrer befand sich auf der linken Spur, als es zum Zusammenstoß kam. Durch die Aufprallwucht wurde der Tesla in den Straßengraben geschleudert, der Mercedes kam an einem Baum zum Stillstand. Der Mercedes-Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Waldshut, wie auch der Tesla-Fahrer, der leicht verletzt wurde. Die Beifahrerin im Tesla überstand den Unfall unversehrt. Die beiden Autos endeten mit Totalschäden. Der Gesamtsachschaden dürfte bei ca. 95000 Euro liegen.

