Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Pkw prallt gegen Hauswand - zwei Verletzte - Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 29.01.2021, ist eine alkoholisierte 37-jährige Autofahrerin in Rickenbach-Egg gegen eine Hauswand geprallt. Sie selbst und ihr Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Gegen 23:30 Uhr war die Frau mit ihrem VW beim Abbiegen nach rechts zu schnell. Der Wagen kam von der Straße ab und kollidierte mit der Wand eines Wohnhauses. Beide Fahrzeuginsassen konnte sich selbst aus dem schwer beschädigten Auto befreien und kamen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Bei der Fahrerin wurde mit einem Alcomaten ein Alkoholwert von über einem Promille gemessen. Zur Feststellung der genauen Beeinträchtigung wurde eine Blutprobe erhoben. Ihren Führerschein übergab sie der Polizei. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ebenso wurde die Hauswand beschädigt.

