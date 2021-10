Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Kind im Zug eingeschlafen

Rostock (ots)

Vergeblich wartete ein Vater am 10. Oktober 2021 gegen 01:00 Uhr am Bahnhof in Neustrelitz auf die Ankunft seines Stiefsohnes. Der Mann stand am Bahngleis um die Ankunft des RE 03368 aus Berlin abzuwarten. Im Zug sollte sich sein Stiefsohn befinden, der ihn über das Wochenende besuchen wollte. Doch unter den Reisenden die ausstiegen befand sich sein Sohn nicht. Bis zur Abfahrt des Zuges blieb ihm auch nicht mehr die Zeit im Zug nach ihm zu schauen. So wandte er sich an die Bundespolizisten des Bundespolizeireviers in Neubrandenburg und gab eine Vermisstenanzeige auf. Die Neubrandenburger Bundespolizisten informierten ihre Kollegen in Rostock, welche den 12-Jährigen bei Ankunft des Zuges in Rostock feststellen konnten. Hier gab der junge Mann an, dass er im Zug eingeschlafen sei und dadurch den Ausstieg verpasst hatte. Als der Stiefvater diese Information erhielt, war dieser sichtlich erleichtert und machte sich sofort auf den Weg nach Rostock, wo er nach einer zweistündigen Autofahrt seinen Stiefsohn bei den Bundespolizisten abholen konnte.

