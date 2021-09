Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Kinder im Zug vergessen

Bad Kleinen, Wismar, Schwerin (ots)

Da war der Schreck riesengroß, als ein Vater nach dem Ausstieg in Bad Kleinen gestern feststellen musste, dass seine beiden Kinder im Alter von 9 Monaten und zwei Jahren die Zugfahrt ohne ihn fortsetzten. Dieser hatte den Zug wohl verlassen, um auf dem Bahnsteig eine Zigarette zu rauchen. Noch bevor er dies beenden konnte, hatte der Zug seine Fahrt bereits in Richtung Schwerin fortgesetzt und die Kinder waren von nun an auf sich alleine gestellt. Eine Mitreisende hatte den Vorfall am Bahnhof Bad Kleinen beobachtet, woraufhin die Beamten des Bundespolizeireviers Schwerin telefonisch informiert wurden. Eine Streife der Bundespolizisten begab sich unverzüglich zum Bahnhof und wartete die Ankunft des RE 13181 am Bahnsteig ab. Hier konnten die beiden Kinder in die Obhut genommen werden. Der sichtlich erschrockene Vater setzte sich in einen nachfolgenden Zug und konnte wenig später seine beiden Kinder wohlbehalten bei den Bundespolizisten am Bundespolizeirevier Schwerin in seine Arme nehmen und gemeinsam mit ihnen die Reise fortsetzen.

