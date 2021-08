Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Ohne Fahrschein und per Haftbefehl gesucht

Ludwigslust, Schwerin (ots)

Weil ein 22-jähriger Eritreer auf der Bahnfahrt von Ludwigslust nach Schwerin mit dem RE 63979 nicht im Besitz eines Fahrausweises bzw. von Barmitteln war, um den Fahrpreis zu entrichten, informierte der Zugbegleiter am gestrigen Abend die Bundespolizeiinspektion Rostock. Beamte des Bundespolizeireviers Schwerin nahmen den Mann dann am Hauptbahnhof in Schwerin in Empfang. Die im Rahmen der erfolgten Personlienfeststellung durchgeführte fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass der 22-Jährige per Haftbefehl vom 11. August 2021 durch die Staatsanwaltschaft Schwerin gesucht wurde. Das Amtsgericht Ludwigslust hatte ihn wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Körperverletzung am 01. Oktober 2020 zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Da die Bewährung zwischenzeitlich widerrufen wurde, wurde der 22-jährige Mann nach Eröffnung des Haftbefehls und Belehrung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt zur Verbüßung der Freiheitsstrafe verbracht.

