Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Sirenenalarm am Dienstag und Türöffnung am Mittwoch

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Dienstagmittag um 11:26 Uhr zu einem Technischen Hilfeleistungseinsatz in der Wasserstraße alarmiert. Vor Ort sollte in einem Wohnhaus CO austreten. Das Mehrfamilienhaus wurde durch einen Trupp unter Atemschutz kontrolliert und es konnten keine erhöhten Werte festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die ebenfalls anwesende Polizei übergeben. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach einer guten Stunde beendet werden.

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Mittwoch um 13:21 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Vogelsanger Straße alarmiert. Durch die Einsatzkräfte wurde die Tür mit einem Spezialwerkzeug geöffnet und die Person konnte an den Rettungsdienst übergeben werden. Dieser Einsatz konnte nach einer guten halben Stunde beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell